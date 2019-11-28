Roma'nın yıldız isimlerinden Edin Dzeko, Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Attığı golle ilgili görüşleri sorulan Dzeko, "Yapmam gerekeni yaptım, vazifemdi, yaptım. Roma'da da bir gol atmıştım ama bugünkü galibiyetimiz daha önemli. Gruptan çıkamama riskiyle karşı karşıyaydık" dedi.

"EDIN VISCA BENİM KARDEŞİM"

Edin Visca ile arkadaş olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Başakşehir'in defansında eksikler vardı. Biz de iyi oynadık. Edin Visca kardeşim, milli takımda birlikteyiz. Gruptan çıkmak için çok gayret sarf etmeleri gerekecek." ifadelerini kullandı.