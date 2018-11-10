Ekipler, slogan atan kadına müdahale etti

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Edirne'de Atatürk'e hakaretten 1 gözaltı

Türkiey Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'de törenler sırasında Atatürk aleyhinde slogan atan E.Ş. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

10.11.2018 - 12:22 | Güncelleme: DHA

Edirne'deki törenler saat 08.40'ta Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde protokol ve vatandaşlar Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tören alanından yanından geçen E.Ş. isimli kadın, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan 21 yaşındaki E.Ş., daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Saygı duruşuna araçlardaki sürücüler ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk'ün kendi sesinden konuşmaları dinletildi.

ATATÜRK ODASI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Anıttaki törenlerin ardından Vali Canalp ve beraberindekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı odayı ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanlığı'nın hizmet binasında bulunan Atatürk Odası, protokol üyelerinin ziyareti ve Ulu Önder'in yatağına çiçekler bırakmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Atatürk'ün Edirne'ye gelişinde kaldığı odadan İzmir Menemen'deki olaylara müdahale ettiği ve 3 gün kaldıktan sonra kentten ayrıldığı anlatıldı. Ziyaretçiler Atatürk'ün Edirne'ye geldiği dönem kaldığı yatağını ve eşyalarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Törenler daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan programla tamamlandı.

TEKİRDAĞ'DAKİ TÖRENLER

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri, Tekirdağ Valiliği önünde bulunan ve Gazi'nin Türkiye'de kendi ölçülerinde tek olan heykeli önünde gerçekleşti. Tekirdağ Valiliği önündeki çelenk sunma törenine Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, siyasi parti temsilcileri, gazi ve muharipler ile halk katıldı. Valilik önünde bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma töreninin ardından sirenlerin çalması ile birlikte kentte hayat durdu, vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

ÇORLU'DAKİ ANMA TÖRENİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk'ü anma törenleri saat 08.45'te Atatürk Meydanı'ndaki anıtta yapıldı. Törene katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt anıta çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıttaki törenin ardından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde, Çorlu Mimar Sinan Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk ile ilgili oratoryo seslendirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında Kırklareli ve Lüleburgaz'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 52 saniye önce
    Ataturk sayesinde kadinlar insan yerine konuldu. Ama bu halen orta cağda yasamak istiyor yazık
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