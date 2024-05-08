Edirne'de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan-Malkara kara yolunda gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.