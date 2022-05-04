Edirne'de Kakava hazırlığı 0:00 / 0:00

AA

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri, yarın Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak.

Baharı karşıladıklarını belirten Romanlar, Kakava hazırlıkları çerçevesinde evlerini temizleyip boya badana yaptı.

Yaşadıkları mahalleleri temizleyen Roman vatandaşlar, geleneklerini devam ettirdi.

Çavuşbey Mahallesi'nde Romanlar yararına çalışma yapan Gençder Başkanı Aydemir Çekiç, AA muhabirine, Kakava'nın Romanlar için önemli olduğunu söyledi.

Kakava'ya hazır olduklarını belirten Çekiç, "Atalarımızdan gördüğümüz gibi evlerimizi temizliyoruz. Kakava ateşi yanacak, üzerinden atlayacağız. Müzik eşliğinde eğleneceğiz. Şenliklerimiz çok güzel olacak, herkesi Edirne'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esmanur Çekiç ise Kakava öncesi bahar temizliği yaptıklarını dile getirdi.

Şenliklerin coşkusunu yaşayama başladıklarını anlatan Çekiç, "Her sene Kakava geldiği zaman bahar temizliğimizi yapıyoruz. Zaten Hıdrellez geldiği zaman sobalar dışarı çıkar, boya badanayla birlikte temizliğimizi yaparız." diye konuştu.

KEŞAN'DA DA ŞENLİKLER YAPILACAK

Keşan ilçesinde yarın ve 6 Mayıs'ta Keşan 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şenliğin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenleneceğini söyledi.

Programın ilk gününde Keşanlı klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile şarkıcı Yonca Lodi'nin konser vereceğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hıdırellez ve Dallık Şenliği dolu dolu geçecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Şenliğimizin ikinci gününde ise şarkıcı Suzan Kardeş konseri gerçekleşecek. Hıdırellez'e özgü etkinliklerin de yapılacağı şenliğe vatandaşlarımızı davet ediyorum."