Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ekolojinin devamlılığının sağlanmasının önemine dikkati çekip, "Kanun değişiklikleriyle beraber özellikle su ürünleri ile ilgili büyük bir atılım söz konusu. 2 milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediliyor. Dünyada da çipura ve levrek üretiminde birinci, alabalık üretiminde ise dünyada ikinci sırada yer aldığımızdan bahsediliyor. Bu, 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kaynakların yerinde kullanıldığında nereye varacağını göstermesi açısından son derece önemli. Bugün İpsala'da sazan balığının üretilmesi ile ilgili İpsala Su Ürünleri Tesisi'mizde bulunuyoruz. Burada da baktığımız zaman geriye dönük 10 milyona yakın yavru sazan üretilmiş durumda. Bunu da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Bilecik ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimize gönderip, oradaki tatlı su kaynaklarında göller başta olmak üzere orada da yavru balıkların yetişmesi ve ekolojik sisteme, ekonomiye katkı sağlaması açısından son derece önemli" dedi.