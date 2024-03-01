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        Edirne'de tarihi 2 köprü, 'güneş enerjisi' ile aydınlatılmaya başlandı

        EDİRNE'de Sultan 2'nci Bayezid ve 2'nci Selim tarafından yaptırılan 2'nci Bayezid ve Yalnızgöz köprüleri, güneş enerjisi sistemiyle aydınlatılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:05
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        Edirne'de tarihi 2 köprü, 'güneş enerjisi' ile aydınlatılmaya başlandı
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        EDİRNE'de Sultan 2'nci Bayezid ve 2'nci Selim tarafından yaptırılan 2'nci Bayezid ve Yalnızgöz köprüleri, güneş enerjisi sistemiyle aydınlatılmaya başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte Tunca ve Meriç üzerinde bulunan 12 tarihi köprünün tamamının aynı sistemle aydınlatılacağını söyledi. Edirne Valiliği, kentte Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bulunan 12 tarihi köprünün aydınlatılması için başlattığı çalışmalar kapsamında Sultan 2'nci Bayezid tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan 2'nci Bayezid ve 2'nci Selim tarafından 16'ncı yüzyılda yaptırılan Yalnızgöz köprülerinde sona geldi. Güneş enerjisi sistemiyle aydınlatmaya başlanan yaya ve araç trafiği için kullanılan iki köprüde de 59'ar duvar üstü çelik gövdeli fotovoltatik güneş enerji paneli ile aydınlatma armatürleri kullanıldı. Yenilenebilir enerji ile hayata geçirilen proje ile yılda yaklaşık 20 kilowat/saate kadar enerji tasarrufunun yapılacağı belirtildi. '12 KÖPRÜNÜN TAMAMINI AYDINLATMAYI HEDEFLİYORUZ'Kentin Yeniimaret Mahallesi ile bağlantısının sağlandığı Yalnızgöz Köprüsü üzerinde açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılar bakımından çok zengin bir şehir olduğunu söyledi. Sezer, "Aynı zamanda da 3 tane nehre sahibiz; Arda, Tunca ve Meriç nehirlerine sahibiz. Nehirlerimizin üzerinde de 12 tane tarihi köprümüz var. Bu köprülerin tamamını aydınlatmayı hedefliyoruz. Bugün de Bayezid ve Yalnızgöz köprülerimizin aydınlatmasını tamamlamak üzereyiz. İnşallah buradan sonra da diğer köprülerimizin aydınlatmasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu. 'RESTORASYONLAR DA DEVAM EDİYOR' Köprülerde bir taraftan restorasyonlarıyla ilgili de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Vali Sezer, "Bir taraftan da buraların restorasyonuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Uzunköprü, Türkiye'nin de gözdesi, dünyada da bu ölçekte bir köprü yok. Orada da hem restorasyon çalışmaları hem de çevre düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehrimiz hem nehriyle hem kültürel yapılarıyla, kültürel varlıklarıyla hem de tarihi geçmişiyle beraber Türkiye'nin ve dünyanın incisi olacak bir şehir. Bu çalışmalar da birkaç yıl içerisinde tamamlandığı takdirde gerçekten önemli bir turizm destinasyonu olan Edirne, bunu kat ve kat ileriye götürecek bir şehir olacaktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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