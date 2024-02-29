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        Edirne'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kaza kamerada

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü M.C.K. ile araçtaki M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası beton direğin devrilmesi sonucu Yeni Mahalle'nin bir bölümüne 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, çalışma sonrası yeniden elektrik akımını sağladı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın elektrik direğine çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yaralıları çıkartmaları yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:10
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        Edirne'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kaza kamerada
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü M.C.K. ile araçtaki M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası beton direğin devrilmesi sonucu Yeni Mahalle'nin bir bölümüne 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, çalışma sonrası yeniden elektrik akımını sağladı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın elektrik direğine çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yaralıları çıkartmaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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