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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler

        Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:22
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler
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        Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi adayları da Vali Sezer'i ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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