Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. 8 işlemde 60 ton buğday satışı gerçekleşti.

        Buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 lira, en düşük ise 8,567 liradan satıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Edirne'de atıl durumdaki 15'inci yüzyıl eseri hamam, restorasyona alındı
        Edirne'de atıl durumdaki 15'inci yüzyıl eseri hamam, restorasyona alındı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 215 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de bir haftada 215 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 215 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak
        Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak