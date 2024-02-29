Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu. 8 işlemde 60 ton buğday satışı gerçekleşti.
Buğdayın kilogramı en yüksek 9,601 lira, en düşük ise 8,567 liradan satıldı.
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