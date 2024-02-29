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        Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nın müze olarak işlevlendirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:30
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        Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı müze olacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nın müze olarak işlevlendirileceğini söyledi.

        Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.

        Çevre temizliğinin ardından kazı çalışmalarına başlayan ekipler hamamın toprak altında kalan yapılarına ulaşmaya başladı.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamamın yapısı itibarıyla özel bir hamam olduğunu belirtti.

        Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Sezer, "Yıl sonuna kadar belli bir aşamaya getirmeyi ve bitirmeyi düşünüyoruz. Hamam uluslararası yolun alt tarafında kalıyor. Yol ile hamam arasında büyük bir istinat duvarı yapmamız lazım. Yol biraz da hamamın duvarlarının üzerinden geçiyor, böyle bir açmazımız var." dedi.

        Sezer, hamamı turizme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Hamamın kente değer katacağını dile getiren Sezer, "Orada birkaç projemiz var. Hamamı müze şeklinde kullanabiliriz, çünkü hamam niteliğini de yitirmiş durumda. Hamamlarla ilgili ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        - Gazi Mihal Hamamı

        Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

        Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

        Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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