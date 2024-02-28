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        Edirne'de hafif ticari araç beton elektrik direğine çarptı, mahallenin elektriği kesildi; 4 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğu Yeni Mahalle'nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi, Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton dubaya daha sonra ise beton elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada, sürücü M.C.K. ile araçta bulunan M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Aracın çarptığı beton direğin eğilmesi sonucu Yeni Mahalle'nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle yaşanan arızaya müdahale ederek, elektrik akımının yeniden verilmesini sağladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:20
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        Edirne'de hafif ticari araç beton elektrik direğine çarptı, mahallenin elektriği kesildi; 4 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğu Yeni Mahalle’nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi, Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki 22 EF 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton dubaya daha sonra ise beton elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada, sürücü M.C.K. ile araçta bulunan M.K., T.K. ve E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Aracın çarptığı beton direğin eğilmesi sonucu Yeni Mahalle’nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle yaşanan arızaya müdahale ederek, elektrik akımının yeniden verilmesini sağladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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