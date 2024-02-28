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        Edirne'de jandarma avcıları bilgilendirdi

        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:59
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        Edirne'de jandarma avcıları bilgilendirdi
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        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Sazlıdere köyü çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

        Avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı, uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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