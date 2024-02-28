Edirne'de jandarma avcıları bilgilendirdi

Avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı, uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Sazlıdere köyü çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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