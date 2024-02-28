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        Edirne'de metruk binalar yıkılıyor

        Edirne'deki metruk binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:37
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        Edirne'de metruk binalar yıkılıyor
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        Edirne'deki metruk binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri metruk halde bulunan ve kullanılmayan binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

        Yıkım çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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