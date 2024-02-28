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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:34
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Doyran köyünde yapılan denetimde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Kredi kartından para çekilen kişi şikayette bulundu

        Edirne'de bilgisi olmadan kredi kartından para çekilen kişi polise şikayette bulundu.

        Sabuni Mahallesi'nde yaşayan Y.D. kredi kartından para çekildiğini fark etti. Müşterisi olduğu bankaya bilgi veren Y.D. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine de giderek şikayette bulundu.

        - İnşaattan malzeme çalan 3 kişi gözaltına alındı

        Havsa ilçesinde inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        M.Y. ve F.A. Helvacı Mahallesi'ndeki inşaatlarından hurda demirlerin çalındığını fark etti.

        Şikayet üzerine K.S, B.S. ve A.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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