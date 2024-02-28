Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tarihi Edirne Mevlevihanesi, yeniden ayağa kaldırılıyor

        EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat döneminde yapılan ancak zamanla yok olan tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Vali Yunus Sezer, "Burası sadece Edirne'ye hizmet vermeyecek, aynı zamanda Balkanlar'da da çok önemli bir işlevi olacak" dedi. Edirne'de 15'inci yüzyılda Sultan 2'nci Murat tarafından yapılmasının ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar ayakta kalan Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane, zamanla yok oldu. Konya'daki Mevlevihaneden sonra inşa edilen, Balkanlar için önemli rol oynayan Edirne Mevlevihanesi için harekete geçen Valilik, geçen ay yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. İl Özel İdaresi'nce cami bahçesinde tarihi yapı için kazı çalışmaları yapıldı.'1-2 AY İÇERİSİNDE İNŞAAT ÇALIŞMASINA BAŞLAYACAĞIZ' Vali Yunus Sezer, "Mevlevihane burada 500 yıl hem Edirne'ye hem de Balkanlara hizmet vermiş. Orada Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin de üçüncü kuşak çocuklarının haziresi var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar ayakta kalan bir yapı. Hatta 1960'lı yıllara kadar da fotoğrafları var, kısmen oradaki yapılarla ilgili. Şu anda orada tespit yaptık, bir kazı çalışması yapıldı. Öbür taraftan da projesi hazırlanıyor. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde inşaat çalışmasına başlayacağız. Hem proje bitecek hem de kazı çalışmaları sonucu temeller nereye yapılacak ortaya çıkacak. Orada arsaların bir kısmı başka kurumlara aitti, onlarla ilgili olarak hukuki işlemleri tamamladık, tamamını vakıflar üzerine aldık. İl Özel İdaresi üzerinden de şu anda kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz, aynı şekilde restorasyon çalışmalarına da başlayacağız" dedi.'BALKANLARIN ÖNEMLİ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ'Vali Sezer, "Burası sadece Edirne'ye hizmet vermeyecek, aynı zamanda Balkanlar'da da çok önemli bir işlevi olacak. Burada hemen yanı başımızda Bulgaristan'da mevlevihaneler var. Bu aslında oturmuş kurumsal bir yapı. Buradaki yapıyı bir şekilde ihya edebilirsek, şu anda da Kültür Bakanlığımızdan hocalarımız eşliğinde gençler yetişiyor, burayı Balkanlar'a da yönelik olarak bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Nasıl ki Konya, Anadolu için çok önemliyse burayı da Balkanlara yönelik önemli bir merkez haline getirerek, kültürümüzü, milli ve manevi duygularımızı bu şekilde Balkanlar'a da aktarmayı istiyoruz" diye konuştu.EDİRNE MEVLEVİHANESİPadişah 2'nci Murat, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi caminin bugünkü yerinde rüyasında görür. 2'nci Murat, gördüğü rüyadan çok etkilenerek, o alana bir Mevlevihane inşa edilmesine dair ferman yazdırır. Mevlevihane daha sonra camiye dönüştürülür. Tarihi kaynaklara göre; 1426 yılında vakfiyesine göre ise 1436 yılında yaptırıldığı belirtilen Muradiye Camisi, şehrin kuzeydoğusunda, Muradiye Mahallesi'nde ve Sarayiçi'ne bakan bir tepe üzerindedir. Bu eserin mimarı bilinmemektedir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Edirne Mevlevihanesi, yeniden ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat döneminde yapılan ancak zamanla yok olan tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Vali Yunus Sezer, "Burası sadece Edirne'ye hizmet vermeyecek, aynı zamanda Balkanlar'da da çok önemli bir işlevi olacak" dedi. Edirne'de 15'inci yüzyılda Sultan 2'nci Murat tarafından yapılmasının ardından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar ayakta kalan Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane, zamanla yok oldu. Konya'daki Mevlevihaneden sonra inşa edilen, Balkanlar için önemli rol oynayan Edirne Mevlevihanesi için harekete geçen Valilik, geçen ay yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. İl Özel İdaresi'nce cami bahçesinde tarihi yapı için kazı çalışmaları yapıldı.'1-2 AY İÇERİSİNDE İNŞAAT ÇALIŞMASINA BAŞLAYACAĞIZ' Vali Yunus Sezer, "Mevlevihane burada 500 yıl hem Edirne'ye hem de Balkanlara hizmet vermiş. Orada Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin de üçüncü kuşak çocuklarının haziresi var. Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar ayakta kalan bir yapı. Hatta 1960'lı yıllara kadar da fotoğrafları var, kısmen oradaki yapılarla ilgili. Şu anda orada tespit yaptık, bir kazı çalışması yapıldı. Öbür taraftan da projesi hazırlanıyor. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde inşaat çalışmasına başlayacağız. Hem proje bitecek hem de kazı çalışmaları sonucu temeller nereye yapılacak ortaya çıkacak. Orada arsaların bir kısmı başka kurumlara aitti, onlarla ilgili olarak hukuki işlemleri tamamladık, tamamını vakıflar üzerine aldık. İl Özel İdaresi üzerinden de şu anda kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz, aynı şekilde restorasyon çalışmalarına da başlayacağız" dedi.'BALKANLARIN ÖNEMLİ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ'Vali Sezer, "Burası sadece Edirne'ye hizmet vermeyecek, aynı zamanda Balkanlar'da da çok önemli bir işlevi olacak. Burada hemen yanı başımızda Bulgaristan'da mevlevihaneler var. Bu aslında oturmuş kurumsal bir yapı. Buradaki yapıyı bir şekilde ihya edebilirsek, şu anda da Kültür Bakanlığımızdan hocalarımız eşliğinde gençler yetişiyor, burayı Balkanlar’a da yönelik olarak bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Nasıl ki Konya, Anadolu için çok önemliyse burayı da Balkanlara yönelik önemli bir merkez haline getirerek, kültürümüzü, milli ve manevi duygularımızı bu şekilde Balkanlar'a da aktarmayı istiyoruz" diye konuştu.EDİRNE MEVLEVİHANESİPadişah 2'nci Murat, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi caminin bugünkü yerinde rüyasında görür. 2'nci Murat, gördüğü rüyadan çok etkilenerek, o alana bir Mevlevihane inşa edilmesine dair ferman yazdırır. Mevlevihane daha sonra camiye dönüştürülür. Tarihi kaynaklara göre; 1426 yılında vakfiyesine göre ise 1436 yılında yaptırıldığı belirtilen Muradiye Camisi, şehrin kuzeydoğusunda, Muradiye Mahallesi'nde ve Sarayiçi'ne bakan bir tepe üzerindedir. Bu eserin mimarı bilinmemektedir.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi
        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli yakalandı
        İhya çalışmalarının sürdüğü tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin temellerine ula...
        İhya çalışmalarının sürdüğü tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin temellerine ula...
        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi
        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi
        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım...
        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa