Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere meslek tanıtımı yaptı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Uygulamalı Anaokulunu ziyaret etti.

Polis ekipleri programda öğrencilere mesleklerini tanıttı.

- Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri S.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Büyük Cami Mahallesi'nde yakalanan şüpheli S.C'nin üzerinde yapılan aramada 38 uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Minibüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Keşan ilçesinde minibüste bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Şoför Çağlar Tamer, minibüsü temizlerken bir cüzdan buldu. Tamer, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler cüzdanın 81 yaşındaki Güner Çalışkan'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler daha sonra cüzdanı sahibine teslim etti.