Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yatırımları sürüyor

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü ile Uzunköprü'nün Yağmurca köyünde de kanalizasyon hattı onarım çalışmaları tamamlandı.

Büyükevren, Yazır ve Hisarlı köylerinde ise içme suyu sondajı, enerji nakil hattı uygulamaları, terfi ve isale hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yatırım programı kapsamında yer alan Enez ilçesine bağlı Yenice köyü yeni yerleşim yeri kanalizasyon hattı yapım çalışmaları tamamlandı.

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