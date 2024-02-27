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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu klasik hicaz faslı konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:21
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu klasik hicaz faslı konseri düzenleyecek.

        "Nevbahar" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak, solist olarak Fadıl Atik ve Gülsemin Gonce Yürük sahne alacak.

        Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 29 Şubat Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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