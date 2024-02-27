Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu klasik hicaz faslı konseri düzenleyecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu klasik hicaz faslı konseri düzenleyecek.
"Nevbahar" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak, solist olarak Fadıl Atik ve Gülsemin Gonce Yürük sahne alacak.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 29 Şubat Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
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