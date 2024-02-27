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        Edirne'de 'yalancı bahar'a aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve uzman tarım danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, "Son yıllara baktığımız zaman kış ortasındayız ama hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Neticesinde üşümeyi alan meyve ağaçları, özellikle badem ve erik gibi ağaçlar erken dönemde çiçek açmaktadırlar" dedi.Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan'da şubat ayında baharı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükseldiği Keşan'da, bazı bölgelerde kış mevsiminde meyve ağaçları çiçek açtı.'ERKEN DÖNEMDE ÇİÇEK AÇTILAR'TAR-DER Başkan Yarımcısı ve uzman tarım danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların 'yalancı bahar'a aldanıp çiçek açtığını ifade ederek, "Bitkiler ve ağaçlar genelde 1 yıllık periyod içerisinde bir gelişim göstermektedirler. Nitekim özellikle meyve ağaçları güz döneminden sonra kış döneminde de durgunluk dönemine girerler. Bütün bitkilerde genel anlamda yıllık bir fizyolojik üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşümeyi aldıktan sonra mevsimin ilerleyen zamanlarında da tomurcuklanarak, çiçek açmaktadırlar. Tabi bu, şuna da bağlı, mevsimler bilim insanlarının da ilgili kuruluşlarında ifade ettiği gibi ciddi anlamda değişmiştir. Son yıllara baktığımız zaman kış ortasındayız ama hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Neticesinde üşümeyi alan meyve ağaçları, özellikle badem ve erik gibi ağaçlar erken dönemde çiçek açmaktadırlar" diye konuştu.'ÇİFTÇİ, DEĞİŞEN İKLİM ŞARTLARINA GÖRE ÜRETİM PLANLARI YAPMALI'Önümüzdeki dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler ve don olaylarının görülmesi halinde verim kaybı yaşanabileceğini ifade eden Açar, "Şayet hava sıcaklıklarında eksi dereceler ya da don olayları görülmezse verim kaybı yaşanmaz. Ancak ani bir soğuma veya don olayı görülmesi halinde verimi olumsuz yönde etkileyebilir. Ciddi anlamda bir iklim değişikliği söz konusu. Bilim insanları ve ilgili kuruluşlar bunları söylüyorlar. Çiftçi ve üretici değişen bu iklim şartlarına göre üretim planlarını yapmaları gerekiyor. Ön tedbirlerini almaları gerekiyor. Güz döneminde ağaçların çiçek açmaması için tedbir almaları gerekiyor. Gerek yöresel gerekse geniş coğrafyada olsun tarım tekniklerine bu yönde değiştirmekte ve tedbirleri bu yönde almakta fayda var" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:05
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        Edirne'de 'yalancı bahar'a aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları çiçek açtı. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve uzman tarım danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, “Son yıllara baktığımız zaman kış ortasındayız ama hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Neticesinde üşümeyi alan meyve ağaçları, özellikle badem ve erik gibi ağaçlar erken dönemde çiçek açmaktadırlar” dedi.Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Keşan'da şubat ayında baharı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükseldiği Keşan'da, bazı bölgelerde kış mevsiminde meyve ağaçları çiçek açtı.‘ERKEN DÖNEMDE ÇİÇEK AÇTILAR’TAR-DER Başkan Yarımcısı ve uzman tarım danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların ‘yalancı bahar’a aldanıp çiçek açtığını ifade ederek, “Bitkiler ve ağaçlar genelde 1 yıllık periyod içerisinde bir gelişim göstermektedirler. Nitekim özellikle meyve ağaçları güz döneminden sonra kış döneminde de durgunluk dönemine girerler. Bütün bitkilerde genel anlamda yıllık bir fizyolojik üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşümeyi aldıktan sonra mevsimin ilerleyen zamanlarında da tomurcuklanarak, çiçek açmaktadırlar. Tabi bu, şuna da bağlı, mevsimler bilim insanlarının da ilgili kuruluşlarında ifade ettiği gibi ciddi anlamda değişmiştir. Son yıllara baktığımız zaman kış ortasındayız ama hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Neticesinde üşümeyi alan meyve ağaçları, özellikle badem ve erik gibi ağaçlar erken dönemde çiçek açmaktadırlar” diye konuştu.‘ÇİFTÇİ, DEĞİŞEN İKLİM ŞARTLARINA GÖRE ÜRETİM PLANLARI YAPMALI’Önümüzdeki dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler ve don olaylarının görülmesi halinde verim kaybı yaşanabileceğini ifade eden Açar, “Şayet hava sıcaklıklarında eksi dereceler ya da don olayları görülmezse verim kaybı yaşanmaz. Ancak ani bir soğuma veya don olayı görülmesi halinde verimi olumsuz yönde etkileyebilir. Ciddi anlamda bir iklim değişikliği söz konusu. Bilim insanları ve ilgili kuruluşlar bunları söylüyorlar. Çiftçi ve üretici değişen bu iklim şartlarına göre üretim planlarını yapmaları gerekiyor. Ön tedbirlerini almaları gerekiyor. Güz döneminde ağaçların çiçek açmaması için tedbir almaları gerekiyor. Gerek yöresel gerekse geniş coğrafyada olsun tarım tekniklerine bu yönde değiştirmekte ve tedbirleri bu yönde almakta fayda var” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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