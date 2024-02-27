Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensubu baba oğul tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri yasak bölgedeki denetimlerinde dün iki şüpheliyi yakalamış, gözaltına şüphelilerin meslekten ihraç edilen emniyet müdürü İ.E. (54) ve eski askeri personel E.E. (29) olduğu belirlenmişti.

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