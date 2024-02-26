Edirne'de CHP İl Başkanlığı önünde, 'adayımızı geri istiyoruz' eylemi EDİRNE Belediyesi başkan adaylığından geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çekilen CHP'li Şükrü Ciravoğlu'nun haksızlığa uğradığını savunan partililer, 'adayımızı geri istiyoruz' sloganıyla partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.Edirne'de 5 Şubat'ta CHP'nin yaptığı ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisi tarafından Edirne Belediye başkan adayı gösterildi. Ciravoğlu, ön seçimden bir hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ciravoğlu'nun burada yapılan anjiyosunda kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilip, operasyona alındı. Tıkalı damarı açılıp stent takılan Ciravoğlu, operasyondan 2 gün sonra taburcu edilip saha çalışmalarına başladı. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında genel başkan Özgür Özel'in Edirne Belediye başkan adayı olarak tanıttığı Şükrü Ciravoğlu, geçen salı günü yeniden ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların, bir süre ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu, perşembe günü sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.'GENEL BAŞKAN ARAYIP ÇEKİLMEMİ İSTEDİ'Şükrü Ciravoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel başkan 'geçmiş olsun' dilemek için aradı. Hastalığımdan dolayı seçim çalışmalarında geride kaldığımızı söyledi. Çekilmemin iyi olacağını belirtti. Ben de bunun üzerine adaylıktan çekildiğime dair dilekçeyi verdim" dedi. Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından yerine, ön seçimde ikinci sırada en çok oyu alan avukat Filiz Gencan Akın aday gösterildi. CHP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEMYaşanan gelişmenin ardından partililer CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak 'adayımızı geri istiyoruz' sloganıyla eylem yaptı. 'Hak, hukuk, adalet', 'adayımızı geri istiyoruz' yazılı dövizlerin açıldığı eylemde konuşan parti üyesi İbrahim Işık, Edirne'de Ciravoğlu'nun irade gaspına uğradığını söyledi. Işık, "Genel merkezden gelişen bir irade gaspına karşı buradayız, ona karşı çıkmak için buradayız. Sayın Ciravoğlu ön seçimi kazandı, bu genel merkeze iletildi ve bunun takipçisi, denetimcisi de genel merkezdi. Parti meclisi üyesi ve genel merkezin görevlendirdiği bir milletvekilimiz genel merkezden gelmiş, onların denetiminde Cumhuriyet Halk Partililer mükemmel bir ön seçim yaşatmıştır. Bunu yok sayamazlar, bunu madem yaptılar, buna uygun hareket etmek, buna göre devam etmek zorundalar. Seçimi açık farkla kazanmış bir aday varken, gereksiz, doktorların raporlarına da uymayan, sadece hastanede dinlenmesi istenen bir süreçte, hasta diye, bu süreci yürütemeyecek diye uydurma bahanelerle Şükrü Ciravoğlu'nun iradesi, dolayısıyla Edirne halkının iradesi ipotek altına alınamaz, elimizden alınamaz, biz bunu haykırıyoruz" dedi.'ADAYIMIZI GERİ İSTİYORUZ'Grup adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Taşkan da partiyi kendi çıkarlarına göre düzenlemek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Ciravoğlu'nun hastaneye yatışının hemen ertesi günü adaylıktan çekilmesi yönünde yapılan söylemleri ve hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz. Edirne'de dürüst ve onurlu bir kişilik olarak tanınan adayımıza yapılan bu uygulama sadece üyeler değil, halk tarafından da yadırganmıştır. Üyelerin iradelerine, halkın beklentilerine karşı yapılanları hak ve hukuk savunucusu olan partimiz açısından içimize sindiremiyoruz. Ön seçimi açık farkla kazanan, halkta karşılığı olan bir adayın çekilmesini istemek seçimi riske atmaktır, kaybetmeyi de göze almaktır, bunu kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Biz parti içi demokrasinin gelişmesini istiyoruz. Bu nedenle yapılan bu uygulamanın derhal düzeltilmesini ve adayımızın tekrar bize geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.'BABAMIN ÜZERİNE ÇOK GELİNDİ'Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da "Babam hastaneye ilk yattığı zaman bir işlemi yarım kalmıştı. 5 gün yatması gerekirken 3 gün erken çıktı. Doktorlar sonraki süreçte 'kalp ritmini düzeltelim, tertemiz çıkaralım' dediler. Daha sonra Ankara'dan geldiğimiz boş bir zamanda hastaneye yatarak bu işi bitirip, tamamen düzelerek çıkmak istedi. Bu nedenle geçtiğimiz perşembe günü hastaneye yattı. Ama bilgiler Ankara'ya kendisinin acayip kötü durumda olduğu yönünde iletildi. Sanki durumu daha da kötüleşmiş gibi iletildi. Aslında şu anda hiçbir şeyi yok, bir serum bile takılı değil. Bence bu süreçte babamın çok üzerine gelindi. Karar alma sürecinde ben narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu durum daha bilgili kişilerce de öğrenilebilir" ifadelerini kullandı.'BASKICI BİR TAVIRLA GÖREVDEN EL ÇEKTİRDİ'Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak da "Genel başkan kendisini arayıp, 'bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır, seninle değil, kadın adayla devam etmek istiyoruz, iki kadını yarıştırmak istiyoruz' dedi. Ben Sayın Ciravoğlu'nun yanındaydım, megafon açıktı, hepsini duydum. Sonra 2-3 kez daha aradı genel başkan, ilk istifasının geçerli olmadığını, hastaneye il başkanı ile birlikte noter gönderdiğini, noter huzurunda yapılması gerektiğini belirtip, ısrarla ve çok baskıcı bir tavırla görevden el çektirdi kendisini. Oldubittiye getirilip bu imza saat 17.00 civarında alındı" diye konuştu.İLÇE SEÇİM KURULUNA İTİRAZ EDİLDİEdirne Barosu avukatlarından Cansın Çoğal da konuyla ilgili Edirne İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi. Çoğal, "Edirne Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Bu süreci duyduğumda, haksız ve hukuksuz bir süreç olduğunu düşündüğüm için Atatürk ilkelerine bağlı bir avukat olarak, Edirneli bir vatandaş olarak bu karara itiraz etmek istedim. Şu anda ilçe seçim kurulunda itirazımız. Bu anti demokratik karara karşı çıkıyoruz, inşallah sonuç olumlu olur" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:30 facebook

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