CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın partilileriyle bir araya geldi

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

CHP Edirne İl Başkanlığı önünde toplananlar Akın'ı meşale ve alkışlarla karşıladı. Bir süre partililerle sohbet eden Akın grupla daha sonra Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kentte büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Altyapıdan, içme suyuna, çöp sorunundan, yol sorununa kadar bir çok problemin kentte çözüme kavuştuğunu aktaran Yazgan, yaptığı hizmetler nedeniyle Gürkan'a teşekkür etti.

Milletvekili Yazgan, Başkan Gürkan'ın devredeceği bayrağı 31 Mart gecesi Akın'ın devralacağına inandıklarını belirterek partisine destek istedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bir çok seçimde parti içi ayrışmanın acısını en çok kendisinin yaşadığını savundu.

Geçmişte eleştirdiği şeyleri kendisinin yapmayacağını aktaran Gürkan, "Partimin adayı kimse, partim kimi hangi yöntemle olsun aday yapmışsa benimde gönlümün, mücadelemin ve siyasi etik anlayışımın adayı o dur. Onun arkasında sonuna kadar durmaya devam ettim, bundan sonrada devam edeceğim." dedi.

Akın ise bu yola çıkarken Edirne halkının sağduyusuna, birikimine, değerlerine ve partisinin gücüne inandığını söyledi.

Adaylık sürecinde yarışarak fakat birbirlerini kırmadan hareket etmek gerektiğini vurgulayan Akın, "Şunu içtenlikle ve tüm samimiyetimle söylüyorum. Şükrü ağabeyimiz, parti büyüğümüz yola devam etseydi yine hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edecektik. Şimdi kimseyi küstürmeden ayırmadan ve kırmadan zafere yürüme zamanı. Edirne'de CHP bayrağını yeniden dalgalandırma zamanı. Yarınlar artık bizlerin, yarınlar Atatürk gençliğinin. Yolumuz açık olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan, Akın ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman esnafı ziyaret etti.