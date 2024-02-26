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        Oğlunun ölümünden 2 saat sonra TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan'ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu öldü. İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi. Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı TIR, Enver Elatan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı. Enver ve Hakan Elatan'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami'de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:18
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        Oğlunun ölümünden 2 saat sonra TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan’ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR’ın çarpması sonucu öldü. İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi. Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı TIR, Enver Elatan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı. Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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