FETÖ şüphelisi baba-oğul, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç emniyet müdürü ve ihraç askeri personel FETÖ/PDY şüphelisi baba ile oğlunu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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