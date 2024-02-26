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        FETÖ şüphelisi baba-oğul, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç emniyet müdürü ve ihraç askeri personel FETÖ/PDY şüphelisi baba ile oğlunu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:59
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        FETÖ şüphelisi baba-oğul, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç emniyet müdürü ve ihraç askeri personel FETÖ/PDY şüphelisi baba ile oğlunu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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