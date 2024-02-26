Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında ekiplerce 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 56 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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