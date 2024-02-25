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        Refüjdeki reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü 2.93 promil alkollü çıktı; kaza kamerada

        EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü E.A. 2.93 promil alkollü çıkarken, kaza ise MOBESE'ye yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 22 DT 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü E.A., otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayıp, kaza yerine getirdi. Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden E.A.'nın, yapılan kontrolde 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü E.A., ifadesi için emniyete götürüldü. Kaza anı da MOBESE'ye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:05
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        Refüjdeki reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü 2.93 promil alkollü çıktı; kaza kamerada
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        EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü E.A. 2.93 promil alkollü çıkarken, kaza ise MOBESE'ye yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 22 DT 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü E.A., otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayıp, kaza yerine getirdi. Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden E.A.'nın, yapılan kontrolde 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü E.A., ifadesi için emniyete götürüldü. Kaza anı da MOBESE'ye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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