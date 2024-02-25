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        Edirne'de jandarma avcıları denetledi

        Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:35
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        Edirne'de jandarma avcıları denetledi
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        Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Süloğlu ilçesindeki Küküler Göleti'nde avcıları denetledi.

        Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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