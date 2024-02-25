Saadet Partisi Edirne'de seçim çalışmalarını sürdürüyor
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, esnafları ziyaret etti.
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, esnafları ziyaret etti.
Kentte esnaflarla bir araya gelen Karakütük, istek ve talepleri dinledi.
Kendilerine emanet edilen kaynak ve mülklerin en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Karakütük, belediye malı olan her şeyi, milletin emeği ve alın teri olarak koruyacak ve kullanacaklarını belirtti.
Saadet Partisi olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Karakütük, " Bu seçimlerde halkımıza menfaatçiliğin, kayırmacılığın, israfçılığın, yozlaşmanın, yolsuzluğun aksine, yeni bir yönetim anlayışını, milli görüş belediyeciliğini, Saadet kadrolarını teklif ediyoruz. Milli görüşün belediye başkanlarının taşıdıkları mühür, kendilerine verilmiş bir emanettir. Emanetin sahibi Allah'tır. O'nun kullarına hizmet edecek, emanetine hıyanet etmeyecek ve o emaneti şahsi menfaatlerle zedelemeyecek, hesap gününe inanan bir ekiple seçmenlerimizin karşısına çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
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