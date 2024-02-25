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        Edirne'de 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu yapılacak

        Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:24
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        Edirne'de 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu yapılacak
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        Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı sonunda ihale işlemleri tamamlanarak çalışmalara başlanacak.

        Yeni yerleşim bölgesine yapılacak ilkokulun nisan ayında yapım çalışmalarına başlanması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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