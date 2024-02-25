Edirne'de 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu yapılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı sonunda ihale işlemleri tamamlanarak çalışmalara başlanacak.

Edirne'de yapılması planlanan 24 derslikli 100. Yıl İlkokulu için ihale tarihi alındı.

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