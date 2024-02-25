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        Edirne'de bir haftada 288 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 288 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:29
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        Edirne'de bir haftada 288 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 288 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 288 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.

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