Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR'ın yangın tüplerinde 18 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'ın yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilo esctasy uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapacak bir TIR'da uyuşturucu madde bulunduğunu bilgisini aldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan çalışmada, bu sabaha karşı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, TIR'ın 2 yangın tüpüne gizlenmiş 18 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Yetkililer, hammadde ile 1 milyon adet ecstasy hap elde edildiğini söyledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:56 facebook

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