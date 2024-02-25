Kapıkule'de yangın söndürme tüpünde 18 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphelendikleri bir tırda dedektör köpekleri Yappa ve Kongar ile arama gerçekleştirdi.
Aramada tırın 2 adet yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü T.B, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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