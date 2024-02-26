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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:26
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Ekiplerce 21 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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