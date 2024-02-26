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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:40
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        İba, programı kapsamında Edirne Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gümüşhane Güzyurdu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

        Edirne Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Necmi Asan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen İba, hemşeri derneklerinin kentin değerli unsurları olduğunu, birlik ve beraberlik içinde iletişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

        Daha sonra İba, Gümüşhane Güzyurdu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerif Bulut ile görüştü. İba, Bulut'a kendilerine verdiği güç ve motivasyon nedeniyle teşekkür etti.

        - İYİ Parti engelli meclis üyesi adayını tanıttı

        Edirne'de İYİ Parti düzenlediği basın toplantısıyla belediye meclisi kontenjan adayı serebral palsi (beyin felci) hastası Kadir Berke Öz'ü tanıttı.

        İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut, partide düzenlenen programda, belediye kontenjan adaylarından Öz'ü tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Öz'ün çok özel biri olduğunu anlatan Alpagut, "Kardeşimiz iki üniversite bitirmiş, çok üretken ve çalışkan bir kardeşimiz. Partimizin kuruluşundan bu güne her zaman İYİ Parti'nin içinde oldu. Kendisini biz kontenjan adayı olarak belediyemizde de görmek istiyoruz. Bizi temsilen belediyede olacak ve engelli arkadaşlarımızı en iyi şekilde temsil edecek. Onların sorunlarını bize en iyi şekilde iletecek." dedi.

        Alpagut, tüm engelli vatandaşlar gibi Öz'ün de ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal alanların kullanılamaması gibi sorunlar yaşadığını kendisine ilettiğini söyledi.

        Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise engelli vatandaşların sorunlarının mutlaka çözülmesi ve onlara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirtiler.

        Akalın ve Sedefçi, yerel seçimlerde partilerine destek istedi.

        - Belediye başkan adaylarından Vali Sezer'e ziyaret

        Vali Yunus Sezer, belediye başkan adaylarını makamında kabul etti.

        Sezer'i CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan ardından İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ziyaret etti.

        Vali Sezer, adaylara seçimde başarı diledi.

        Ziyaretlerde partilerin yöneticileri de yer aldı.

        -TOKİ Keşan'da konut yapacak

        AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, TOKİ tarafından yapılacak 293 konut ve 10 dükkanın yapım işi ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kılınç, yaptığı açıklamada ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağını belirtti.

        İlçeye yatırımların sürdüğünü aktaran Kılınç, toplu konutlardan sanayiye, tarım sektöründen kültürel etkinliklere, gençlerden yaşlılara ilçedeki bütün vatandaşların refah içerisinde yaşaması için çalıştıklarını ifade etti.

        - Sokak hayvanları için tiyatro oyunu sergilendi

        Keşan ilçesinde sokak hayvanları yararına "Leenane'in Güzellik Kraliçesi" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi ile KE-HAYKO işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, elde edilen gelirin can dostları için kullanılacağını vurguladı.

        Tiyatro oyununu KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, SARDOS Dernek Başkanı Faruk Eker, Keşan Belediye Meclis Üyesi Volkan Erkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ile vatandaşlar izledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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