Kış kuraklığı yaşanan Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri düşük seviyede akıyor

Tunca'nın debisi de saniyede 4 metreküp olarak ölçüldü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç'in yatağındaki bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı. Kum adacıkları kuşların uğrak yeri oldu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü istasyonunda yapılan son ölçümde Meriç'in debisi saniyede 42 metreküp olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.