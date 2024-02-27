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        Edirne'de yaralı şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:56
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        Edirne'de yaralı şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Vaysal köyündeki devriyesinde yaralı bir şahin buldu.

        Edirne Belediyesi Hayvan Barınağına götürülen şahin, veteriner hekimlerin kontrolü ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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