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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesince Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yapılan "Neşeli Park" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:08
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediyesince Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yapılan "Neşeli Park" törenle açıldı.

        Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’a hizmet etmeyi çok sevdiklerini belirtti.

        Yeni dönemde daha iyi işler yapmak istediklerini dile getiren Helvacıoğlu, "5 yılda 26 temalı park yaptık. Bu bir rekor. 5 yılda canla başla çalıştık. Çocuklarımızın geleceği Keşan ile bütünleşmeli. Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyet’in çizgisinde, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunda Keşan’ı daha iyi yerlere getireceğiz. Daha çok işler yapmak için yola çıktık. Keşan dışında başka bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        - Tek, Antalya'da yarışacak

        Keşan Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü Ahmet Tek, 3 Mart'ta düzenlenecek Antalya Maratonu'na katılacak.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, maratonda 5 kilometre parkurunda mücadele edecek Tek'e başarılar diledi.

        Tek'in maratonu başarıyla tamamlayacağına inandığını dile getiren Helvacıoğlu, "Antrenörümüz Ahmet Tek’i Antalya’ya uğurluyoruz. Yolun sonu birincilik olsun, rüzgar arkandan essin Ahmet. Allah yardımcın olsun." ifadelerini kullandı.

        - Keşan'da afet ve acil durum yönetim merkezi inşaatı sürüyor

        Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, afet ve acil durum yönetim merkezi inşaatının sürdüğünü bildirdi.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, afetlere karşı Keşan ve bölge için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Afet ve acil durum yönetim merkezi inşaatının sürdüğünü ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan afet ve acil durum merkezimizde itfaiye garajı, itfaiye ek hizmet binası ve KEDAK-AFAD hizmet binası bulunmaktadır. Afet durumuna karşı şehrimiz ve bölgemiz için gereken tedbirleri alıyoruz. Hiçbir zaman kullanmaya gerek olmamasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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