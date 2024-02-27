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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi baba-oğul tutuklandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç eski emniyet müdürü İ.E. (54) ve oğlu ihraç eski askeri personel E.E.'yi (29) yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:11
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi baba-oğul tutuklandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç eski emniyet müdürü İ.E. (54) ve oğlu ihraç eski askeri personel E.E.’yi (29) yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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