Edirne Valisi Yunus Sezer esnafı ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu
Selimiye Camisi çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sezer, bereketli kazançlar diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.