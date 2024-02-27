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        Edirne Valisi Yunus Sezer esnafı ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:40
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        Edirne Valisi Yunus Sezer esnafı ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu

        Selimiye Camisi çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sezer, bereketli kazançlar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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