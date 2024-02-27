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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Abdurrahman Mahallesi'ni, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünü ve Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi'yi ziyaret etti, Hamzabeyli ve Çömlekakpınar köylerinde cenaze törenlerine katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

        Edirne’nin beklentilerini dinleyerek neler yapabileceklerini istişare ettiklerini dile getiren İba, "Projelerimizi anlattık. Büyük bir sevgi seli ile karşılaştık, bu sevgiye, bu desteğe layık olmak için çok çalışacağız. Edirne’miz kazanacak. Hep Birlikte Edirne’ye layık olduğu hizmeti kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        - CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, saha çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Gencan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, yerel gazeteler ve sendika temsilcilerini ziyaret etti, projelerini anlattı.

        Ziyaretlerinin süreceğini belirten Akın, kenti ortak akılla yönetmek istediklerini ifade etti.

        - Tekin'den 28 Şubat mesajı

        Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, "post modern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tekin mesajında, 28 Şubat darbesinin, milletine ve ülkesine hizmet aşkıyla yanan Erbakan Hoca ve yol arkadaşlarına yapıldığını belirtti.

        28 Şubat darbesinin, tüketen bir ülkeden, üreten bir ülke olmaya hazırlanan Türkiye'ye yapıldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "28 Şubat darbesi, kokuşmuş Batı medeniyetinden kurtulup özüne, inancına, kendi medeniyet değerlerine dönmeye hazırlanan milletimize yapılmıştır. 28 Şubat darbesi, halkın emeğini sömüren bir avuç 'beyaz adam' yerine, halkın parasını halka hizmet için oluşturulan 'havuz sistemine' yapılmıştır.

        28 Şubat darbesi, ırkçı emperyalizmin sömürü alanı haline gelmiş, istedikleri gibi at koşturdukları, istikrarsızlık için yaptırdıkları vekalet savaşlarıyla her köşesinde oluk oluk kan ve gözyaşı dökülen İslam coğrafyasında, küresel güçlerin planlarını bozacak, sömürü, kan ve gözyaşının akmasına dur diyecek ‘İslam Birliği’ projesine yapılmıştır. Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı olarak 28 Şubat sürecinde fikirlerine, idealine beton dökülmeye çalışılan rahmetli Genel Başkanımız Necmettin Erbakan’ı minnetle anıyor, ülkemizin bir daha herhangi bir darbeyle karşılaşmamasını temenni ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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