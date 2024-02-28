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        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:52
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        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı.

        Proje kapsamında kurulan mutfak atölyesini gezen Vali Sezer, kursiyer ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        ETSO Başkanı Sezai Irmak ve yetkililerden bilgi alan Sezer, kursiyerlere başarı diledi.

        Akademideki eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün karşılanması hedefleniyor.

        Akademide eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sektörde istihdam edilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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