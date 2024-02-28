Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı.
Proje kapsamında kurulan mutfak atölyesini gezen Vali Sezer, kursiyer ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
ETSO Başkanı Sezai Irmak ve yetkililerden bilgi alan Sezer, kursiyerlere başarı diledi.
Akademideki eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün karşılanması hedefleniyor.
Akademide eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sektörde istihdam edilecek.
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