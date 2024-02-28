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        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi

        Keşan ilesinde Kumdere İçme Suyu Tesisi'nin yenilenmesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:30
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        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi
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        Keşan ilesinde Kumdere İçme Suyu Tesisi'nin yenilenmesi nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kumdere köyünde düzenlenen törende, ilçede su sorunuyla karşı karşıya kaldıkları için önemli adımlar attıklarını belirtti.

        Tesisin kısa bir sürede yenilenerek ilçesin su sorununu çözdüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Tesiste 8 yeni içme suyu kuyusu, 5 kilometrelik enerji nakil hattı, 9 kilometrelik içme suyu terfi hattı, 3 adet son sistem trafo, 2 adet enerji kabini, 4 adet jeneratör, otomasyon sistemi ve 4 adet terfi merkezi kurduk. Beş yılda yaptıklarımız 15 yıla bedel. Keşan yoğun bakımdaydı. Şimdi ilçede yaşayan vatandaşlar Keşan ile gurur duyuyor." dedi.

        Helvacıoğlu, Keşan'a 2 yıl yağmur yağmasa bile 25 yıllık suyunun olduğunu, Kumdere'nin artık ilçenin tamamını besler hale geldiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından yenilenen tesis çalıştırılarak Keşan'a su verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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