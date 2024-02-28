Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi

Helvacıoğlu, Keşan'a 2 yıl yağmur yağmasa bile 25 yıllık suyunun olduğunu, Kumdere'nin artık ilçenin tamamını besler hale geldiğini vurguladı.

Tesisin kısa bir sürede yenilenerek ilçesin su sorununu çözdüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Tesiste 8 yeni içme suyu kuyusu, 5 kilometrelik enerji nakil hattı, 9 kilometrelik içme suyu terfi hattı, 3 adet son sistem trafo, 2 adet enerji kabini, 4 adet jeneratör, otomasyon sistemi ve 4 adet terfi merkezi kurduk. Beş yılda yaptıklarımız 15 yıla bedel. Keşan yoğun bakımdaydı. Şimdi ilçede yaşayan vatandaşlar Keşan ile gurur duyuyor." dedi.

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