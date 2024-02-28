Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İhya çalışmalarının sürdüğü tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin temellerine ulaşıldı

        Ayağa kaldırılacak Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı, yapının inşasına kısa sürede başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhya çalışmalarının sürdüğü tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin temellerine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayağa kaldırılacak Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı, yapının inşasına kısa sürede başlanacak.

        Muradiye Camisi bahçesinde Edirne Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmalarda Mevlevihanenin temellerine ulaşıldı.

        Kazıdan çıkan veriler ışığında hazırlanacak restorasyon projesine göre yapı ihya edilecek.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen Mevlevihanenin Edirne ve Balkanlar'a 500 yıl boyunca hizmet verdiğini söyledi.

        Yapının ihyasına yönelik çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Vali Sezer, "Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar ayakta kalan bir yapı. Oradaki yapılarla ilgili 1960'lı yıllara kadar olan dönemde kısmen fotoğraflar var. Tespit için bir kazı çalışması yapılıyor. Bir taraftan projesi hazırlanıyor. 1-2 ay içinde biz inşaat çalışmasına başlayacağız. Hem proje bitecek hem kazı çalışmalarında temeller ortaya çıkacak." dedi.

        Sezer, Mevlevihanenin Edirne için önem arz ettiğini dile getirdi.

        İhyası tamamlanması sonrası Mevlevihanenin sadece Edirne'ye değil Balkanlar'a hizmet vereceğini söyleyen Sezer, "Hemen yanımızda Bulgaristan Filibe'de bir Mevlevihane var. Edirne'de kurumsallaşmış bir yapı var, bu yapıyı ihya edebilirsek Balkanlar'a yönelik bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Bir yandan semazenlerimiz yetişiyor. Nasıl Konya Anadolu için önemliyse biz de burayı Balkanlar için aynı öneme kavuşturup kültürümüzü, milli ve manevi duygularımızı Balkanlar'a aktarmak istiyoruz." dedi.

        - Edirne Mevlevihanesi

        Tarihi kaynaklara göre 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap Mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

        Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

        Edirne Mevlevihanesi 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

        Caminin haziresinde Mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı

        Benzer Haberler

        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi
        Keşan'da Kumdere İçme Suyu Tesisi yenilendi
        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım...
        Edirne Valisi Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yatırımları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yatırımları sürüyor
        Edirne Valisi Yunus Sezer esnafı ziyaret etti
        Edirne Valisi Yunus Sezer esnafı ziyaret etti