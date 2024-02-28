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        Edirne'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim

        Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:00
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        Edirne'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim
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        Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Keşan Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ilçedeki motosiklet sürücülerine yönelik eğitim düzenledi.

        Ekipler sürücülere motosiklet kullanımında dikkat edilecek hususlar, motosikletlerin trafikte görünürlüğü, motosiklet koruma ekipmanlarının önemi ve hız kuralları konularında bilgi verdi.

        Jandarma ekipleri eğitimin ardından sürücülere trafikte görünür olmalarını sağlamak amaçlı reflektör yelek hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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