Edirne'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim

Ekipler sürücülere motosiklet kullanımında dikkat edilecek hususlar, motosikletlerin trafikte görünürlüğü, motosiklet koruma ekipmanlarının önemi ve hız kuralları konularında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

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