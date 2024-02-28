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        Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:40
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        Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yapıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti Teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesinin, 27 yıl önce silahlı cunta tarafından sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışarak toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak amacıyla yapıldığını belirtti.

        28 Şubat'ın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Nalça, şunları kaydetti:

        "Failleri tarafından '1000 yıl sürecek' yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler, aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı."

        Açıklamanın ardından Nalça ve partililer, ellerindeki 28 Şubat karşıtı dövizlerle fotoğraf çektirdi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığında da 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı İsmail Alayayla, yaşanan darbe süreciyle İslami kimliğe sahip toplumun büyük bir bölümünün kısıtlandığını söyledi.

        Alayayla, insanların kılık ve kıyafetleri nedeniyle eğitim haklarından mahkum bırakıldıklarını kaydetti.

        Kamu görevlilerinin eşlerinin başörtülü olduğu için fişlendiklerini dile getiren Alayayla, şu değerlendirmede bulundu:

        "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü."

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında da basın açıklaması düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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