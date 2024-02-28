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        Edirne'de "Öğretmenler Akademileri"nin ilk dersi Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde işlendi

        Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Öğretmen Akademileri" programının Edirne'deki ilk dersi Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:01
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        Edirne'de "Öğretmenler Akademileri"nin ilk dersi Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde işlendi
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        Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Öğretmen Akademileri" programının Edirne'deki ilk dersi Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İmaret Müzesi'nde düzenlenen program öncesi yaptığı konuşmada, akademinin "şehir ve kültür", "edebiyat" ve "müzik" akademileri başlıklarında gerçekleşeceğini söyledi.

        Akademideki derslerin 28 Şubat-15 Haziran tarihleri arasında her hafta yüz yüze öğretmenlerin katılımıyla düzenleneceğini belirten Arpacı, akademi programlarına katılan alanında uzmanların öğretmenlere sunumlar yapacağını ifade etti.

        Arpacı'nın konuşmasının ardından bir öğretmen ve öğrencinin zil çalması ile akademinin ilk dersi başladı.

        - "İkinci yüzyıl Türk yüzyılı"

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Şehir ve Kültür Akademisi" dersinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ile medeniyetin tekrar ayağa kalktığını söyledi.

        Sorgulayan ve hedefleri olan bir vizyonun başladığını belirten Tabakoğlu, "Ben kimdim, neredeydim ve ne tür hedeflerim vardı? Yeni yeni bunları düşünen bir medeniyet olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı ikinci yüzyıl, Türk Yüzyılı böyle başlıyor. Türkiye Yüzyılı hafızanın yerine gelmesiyle, bir büyük düşünmeyle, kim olduğumuzu hatırlamakla başlıyor." diye konuştu.

        Tabakoğlu, konuşmasında Edirne'nin tarihi, kültürel eserleri, turizmi ve Trakya Üniversitesi hakkında da bilgi verdi.

        Öğretmen Akademileri Genel Koordinatörü Mahmut Bıyıklı ise akademilerin 15 ilde devam ettiğini söyledi.

        Akademiye katılan öğretmenlerin yaşadıkları şehre, tarihe, edebiyata ilişkin eğitimler alacağını belirten Bıyıklı, "Öğretmen akademilerinde hedeflenen öğretmenlerimizin kendi kültürel birikimlerine katkıda bulunmak. Hizmet içi mantığından öte öğretmenlerimiz gönüllü olarak katılıyor." dedi.

        Konuşmaların ardından Tabakoğlu ve Bıyıklı'ya plaket takdim edildi.

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