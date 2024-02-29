Edirne'de atıl durumdaki 15'inci yüzyıl eseri hamam, restorasyona alındı EDİRNE'de 1400'lü yıllarda yaşamış Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazi Mihal Bey anısına yapılan, uzun yıllardır atıl durumdaki Gazi Mihal Bey Hamamı'nda restorasyona başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonda yıl sonuna kadar önemli aşama kaydetmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşlevsellik konusunda birkaç tane projemiz var. Hamamlarla ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz" dedi.Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan, zamanla madde bağımlıları ile definecilerin mekanı haline gelen tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı için uzun zamandır beklenen restorasyon çalışmaları başladı. Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmalar kapsamında kemer ve kubbeleri ile Osmanlı'nın önemli mimarisini bugüne taşıyan önemli eserlerden tarihi hamamda ilk etapta çevre düzenlemesi ve kazı çalışmaları yapılıyor.'YIL SONUNA KADAR ÖNEMLİ AŞAMAYA GETİRECEĞİZ'Restorasyon çalışmalarını inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gazi Mihal Bey Hamamı, yapısı itibarıyla da çok özel bir hamam. Türkiye'de de örneğine çok az rastlanan hamamlardan bir tanesi. Onunla ilgili olarak da restorasyon çalışmalarımız şu anda başladı, devam ediyor. Orasını da bu senenin sonuna kadar belli bir aşamaya getireceğiz, bitirmeyi düşünüyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor" dedi.Kapıkule'den geliş yolu üzerinde bulunan hamamın konumuna da dikkat çeken Vali Sezer, "Oradaki yol Kapıkule'den gelen uluslararası yolun hemen alt kısmında kalıyor. Orada yolla hamam arasında bir çalışma yapmamız lazım, büyük bir istinat duvarı yapmamız lazım. Şu anda yol biraz da hamamın duvarlarının üzerinden geçiyor. Öyle bir açmazımız var ama dediğim gibi bu senenin sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz, en azından belli bir aşamasını bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.'MÜZE OLARAK KULLANMAYI PLANLIYORUZ'Çalışmaların bitiminde hamamın müze olarak kullanılacağını da ifade eden Vali Sezer, "İşlevsellik kısmı için turizm amaçlı olabilir veya başka bir şey olabilir. Birkaç tane projemiz var. Belki müze gibi kullanabiliriz konumundan dolayı. Biraz hamam niteliğini de yitirmiş durumda. Hamamlarla ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:10 facebook

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