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        İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

        Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:36
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        İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu
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        Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.

        İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kan bağışı çağrısına müdürlük olarak kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

        Türk Kızılay'a her zaman destek olmaya çalıştıklarını aktaran Aşılıoğlu, "Kan bağışı için yöneticiler ve personelimiz uzun kuyruk oluşturdu. Kan bağışında bulunan personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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