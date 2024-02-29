İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'a her zaman destek olmaya çalıştıklarını aktaran Aşılıoğlu, "Kan bağışı için yöneticiler ve personelimiz uzun kuyruk oluşturdu. Kan bağışında bulunan personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay tarafından müdürlüğün bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu, kan değerleri uygun olan personelin bağışları kabul edildi.

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