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        Kamyonet alev aldı; yoldan geçen itfaiye amiri müdahale etti

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir sırasında alev alan kamyonete yoldan geçen itfaiye amiri, iş yerlerinden aldığı yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, yangın büyümeden söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda meydana geldi. Hastane Caddesi'nden İsmet İnönü Caddesi yönüne giden 34 ATR 240 plakalı kamyonetin motoru bir anda alev aldı. Bu sırada yoldan geçen Keşan Belediyesi İtfaiye Amir Vekili Faruk Gezer, çevredeki iş yerlerinden yangın tüpleri alarak alevlere müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın büyümeden söndürülürken, ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, aracın motor kısmı tamamen yandı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:30
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        Kamyonet alev aldı; yoldan geçen itfaiye amiri müdahale etti
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir sırasında alev alan kamyonete yoldan geçen itfaiye amiri, iş yerlerinden aldığı yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar kameraya yansırken, yangın büyümeden söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Meydanı’nda meydana geldi. Hastane Caddesi'nden İsmet İnönü Caddesi yönüne giden 34 ATR 240 plakalı kamyonetin motoru bir anda alev aldı. Bu sırada yoldan geçen Keşan Belediyesi İtfaiye Amir Vekili Faruk Gezer, çevredeki iş yerlerinden yangın tüpleri alarak alevlere müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın büyümeden söndürülürken, ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, aracın motor kısmı tamamen yandı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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