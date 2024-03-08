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        Edirne'de Balkan kadın futbol takımları arasında dostluk turnuvası

        Edirne'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, balkan ülkeleri kadın futbol takımlarının katılımıyla 'Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası' yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:05
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        Edirne'de Balkan kadın futbol takımları arasında dostluk turnuvası
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        Edirne'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, balkan ülkeleri kadın futbol takımlarının katılımıyla 'Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası' yapıldı. Turnuvaya Türkiye'den katılan Karaağaç Arda Spor, Bulgaristan'ın FK Paldin Plovdiv takımını 1-0 mağlup ederek birinci oldu.

        Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Kadın Futbol takımlarının katılımıyla 7-8 Mart tarihleri arasında Edirne'de, 'Kadınlar Sınırları Aşıyor' temasıyla turnuva düzenlendi. Turnuvaya Türkiye'den Karaağaç Arda Spor, Bulgaristan'dan FK Paldin Plovdiv, Yunanistan'dan Soufli 2018 Women's F.C. ve Makedonya'dan ZFK Pobeda Valandoza takımları katıldı. Turnuvada Karaağaç Arda Spor Kulübü ile FK Paldin Plovdiv Spor Kulübü arasındaki final maçı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapıldı.

        TÜRK KADIN FUTBOLCULAR ŞAMPİYON OLDU

        Edirne'de Saraçhane Çim Saha'da oynanan karşılaşmada tek gol Karaağaç Arda Spor'dan Dilara Karabulut'tan geldi. 90 dakikasından başka gol sesi çıkmayan karşılaşmayı 1-0 kazanan Karaağaç Arda Kadın Futbol Takımı turnuvada şampiyon oldu.

        ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Final maçının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba katıldı. Turnuvada şampiyon olan Karaağaç Arda Spor Kulübü oyuncuları madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer'in elinden aldı.

        İkinci olan Bulgaristan'ın Paldin Plovdiv takımına AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, üçüncü olan Yunanistan'ın Soufli 2018 SK takımına ise ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak verdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer organizasyon sonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla futbolcular, hakemler ve maçı izlemeye gelenlere karanfil hediye etti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Takımların toplu fotoğraf vermesi

        - Maça hazırlanan futbolculardan detay

        - Takımların sahaya çıkması

        - Futbolcuların birbirine çiçek vermesi

        - Maçın başlama vuruşu

        - Maçtan detaylar

        - Valinin katılanlara karanfil vermesi

        - Ödül töreninden detay

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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